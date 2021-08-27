В селе Тон открыли музыкальную школу

В селе Тон Иссык-Кульской области открыли филиал музыкальной школы имени Ж.Шералиева, дети из уязвимых семей смогут заниматься бесплатно. Об этом сообщает проект USAID «Жигердуу жарандар».

По его данным, открывшийся филиал — единственное детское внеклассное учебное заведение в селе. Благодаря активной работе инициативной группы местные жители совместными усилиями собрали около 22 тысяч сомов, выделили 50 тысяч сомов из средств, собранных ранее на борьбу с СOVID-19, закупили 12 комплектов национальных костюмов для детей, а также сделали ремонт школы.

Тонский айыл окмоту предоставил здание и принял постановление о выделении средств из местного бюджета на зарплату охранников и оплату коммунальных услуг на постоянной основе. По решению айыльного кенеша обучение пяти детей из уязвимых семей будут оплачивать из местного бюджета. Тонский районный культурный центр будет выплачивать зарплату трем учителям и одному техническому работнику из бюджета, выделяемого Минкультуры.

Филиалу музыкальной школы имени Ж.Шералиева в селе Тон также переданы новые музыкальные инструменты, а также необходимые оборудование и мебель. Закупили их на 616 тысяч сомов при поддержке проекта USAID «Жигердуу жарандар».