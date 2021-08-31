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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 145 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 734

В Кыргызстане за сутки выявили 145 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 47 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 31, Таласской — 7, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 10.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 734 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205338/
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