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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 152 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 589

В Кыргызстане за сутки выявили 152 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 67 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 19, Таласской — 4, Иссык-Кульской — 43, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 12.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 589 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205337/
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