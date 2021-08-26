Жители нижнего Токольдоша обратились к Садыру Жапарову. Просят узаконить дома

Бишкекчане, живущие в районе нижнего Токольдоша, обратились к Садыру Жапарову с просьбой узаконить их дома. В отправленном 24.kg обращении говорится, что речь идет не о самовольных постройках, а о домах, которые были построены еще в советское время, 60-70 лет назад.

Читайте по теме Жители «Токольдоша» не могут узаконить свои участки: мэрия ищет пути решения

«На протяжении многих лет мы живем в страхе, ожидая дня, когда у нас отберут жилье. В нижнем Токольдоше между улицами Курманджан Датки, Кийизбаева, Торекула Айтматова и Артемова находятся дома, которые власти Бишкека отказываются узаконить. Дело в том, что после распада СССР при получении документов многие жители получили техпаспорт не собственников, а пользователей. Из-за этой маленькой ошибки они до сих пор не могут оформить на себя участки», — говорится в обращении.

Среди жителей, по их словам, есть и те, у кого на руках нет даже технических паспортов.

В начале 90-х, когда еще не было Государственного регистра, люди покупали дома, но единственное тому подтверждение — расписки о купле-продаже с печатью местного самоуправления.

«У многих уже выросли дети, которые создали свои семьи. Но люди по месту жительства не могут прописать ни своих жен, ни детей. Когда истекают сроки действия паспортов, после обмена на новый они и сами не могут прописаться заново. Отсутствие прописки создает много проблем: граждане не могут получить кредит, пособия на детей, оформить ребенка в садик и школу, воспользоваться своими избирательными правами», — отмечается в обращении.

Решением проблемы могло стать постановление Бишкекского горкенеша № 339, которое дает право узаконить дома, бывшие в собственности до 1999 года.

«Однако появились преграды в виде Генерального плана города, принятого в 2006-м. Согласно этому документу, на месте частных домов должны быть построены многоэтажки. Срок Генплана истекает в 2025 году. Ссылаясь на это, Бишкекглавархитектура отказывается определить границы участков», — уверяют жители.

Складывается ощущение, что мэрия специально тянет время до 2025-го, чтобы мы не смогли узаконить дома. Власти столицы получат возможность продать наши земли строительным компаниям.

«Муниципалитет Бишкека и акимиат Свердловского района столицы предлагают узаконить дома с помощью суда. Но это не выход. Многие жители домов, выиграв суды, не смогли их узаконить», — говорится в обращении.

Горожане просят президента Садыра Жапарова взять ситуацию под личный контроль, обязать Бишкекглавархитектуру определить территории частных домов, собрать комиссию для узаконения в управлении земельными ресурсами и сделать исключение на мелкие пробелы в законе в пользу жителей.