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Общество
Сюжет: COVID-19

Исследование. 54 процента кыргызстанцев коронавирус беспокоит очень серьезно

У 54 процентов кыргызстанцев коронавирус вызывает серьезное беспокойство. Такие данные приведены в исследовании компании SIAR Research and Consulting, которое проводилось по заказу Center for Insights in Survey Research Международного республиканского института (IRI).

По итогам опроса выяснилось, что 29 процентов респондентов, скорее, серьезно воспринимают угрозу COVID-19. Скорее, не серьезно относятся к заболеванию 12 процентов, 5 процентов совсем не серьезно.

При этом 8 процентов удовлетворены действиями правительства по борьбе с коронавирусом, 38 процентов, скорее, удовлетворены, 32 процента, скорее, не удовлетворены и 22 процента совершенно не удовлетворены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205252/
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