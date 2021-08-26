В Японии впервые вынесен смертный приговор через повешение главарю банды якудза

Суд Японии вынес первый смертный приговор через повешение главарю банды якудза. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По их данным, Сатору Номура был судим в префектуре Фукуока за его роль в убийстве и нападениях на трех человек. Фумио Тануэ, второй в мафиозной иерархии, приговорили к пожизненному заключению.

74-летний Сатору Номура возглавлял группу кудо-кай, одну из преступных организаций, называемых в Японии якудза. Банда действовала в префектуре Фукуока и считалась властями особо опасной. 65-летний Фумио Тануэ был его правой рукой.

Следствию удалось доказать причастность мафиозных боссов к делу об убийстве главы рыболовецкого профсоюза. С 1998 по 2014 год члены кудо-кай также застрелили полицейского и зарезали медсестру и стоматолога, который был родственником первой жертвы.

В Японии смертная казнь осуществляется через повешение. По закону приговоренный проводит в заключении не менее полугода в ожидании казни. Этот срок растягивается на год и более.