Среди эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев есть малолетние дети

В связи с нестабильной ситуацией в Афганистане МИД Кыргызстана продолжает эвакуацию граждан. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В рамках проведенных между главами МИД КР и России переговоров организован спецборт по маршруту Кабул — Кант.

«25 августа из Афганистана в Кыргызстан эвакуировали 10 кыргызстанцев, включая малолетних детей. Всего эвакуировали 36 граждан КР», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина Министерство обороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.