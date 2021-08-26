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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Можно ли вакцинироваться диабетикам, рассказал врач

В январе 2021 года в Кыргызстане зарегистрировали 71,5 тысячи человек, страдающих сахарным диабетом. Об этом на брифинге сообщила заведующая эндокринологическим центром Кайыргуль Жоошбаева.

По ее словам, число незарегистрированных пациентов может быть в три раза больше.

«Риск смерти у людей, страдающих сахарным диабетом, от коронавируса выше. Диабет стоит на втором месте по осложнению коронавирусной инфекции, на первом — заболевания сердечно-сосудистой системы. Иммунитет к COVID-19 вырабатывается в процессе болезни или после вакцинации. Вакцинация показана пациентам с осложнениями диабета и страдающим сахарным диабетом. Противопоказаниями к вакцинации являются гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции или перенесенный анафилактический шок, судорожный синдром», — сказала Кайыргуль Жоошбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205196/
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