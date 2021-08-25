21:03
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество

Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев

Самолеты Министерства обороны России доставили на военный аэродром «Кант» граждан Кыргызстана, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщили в ведомстве.

«Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ совершили посадку на аэродроме Канта Киргизской Республики, куда доставили граждан, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

Ранее еще один борт военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме Гиссара в Таджикистане, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина Министерство обороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также граждан Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организуют эвакуацию своих граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205159/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
Минобороны России помогает эвакуировать кыргызстанцев из Афганистана
Россия против размещения в Центральной Азии американских военных
Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протеста в Бишкеке
Митинг беженцев из Афганистана. Милиция призывает участников разойтись
Афганские беженцы вновь вышли на митинг к зданию ООН в Бишкеке
Руслан Казакбаев: В Центральной Азии могут быть спящие ячейки «Аль-Каиды»
Ситуация в Афганистане. «Талибан» определился с системой управления страной
Ситуация в Афганистане. Правозащитники предупреждают о гуманитарной катастрофе
В режиме онлайн. События в Афганистане стали предметом встречи лидеров ОДКБ
Кыргызстан ввел ограничения на оформление виз гражданам Афганистана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке иностранца оштрафовали за&nbsp;мусор и&nbsp;заставили убираться В Бишкеке иностранца оштрафовали за мусор и заставили убираться
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже прохладно Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 августа: ночью уже п...
20:47
Восхождение кыргызстанца Эдуарда Кубатова на Эверест задокументировано в Непале
20:41
Инспектор представительства института омбудсмена задержан за взятку — ГКНБ
20:31
Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев
20:25
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 115 километров