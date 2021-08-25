Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев

Самолеты Министерства обороны России доставили на военный аэродром «Кант» граждан Кыргызстана, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщили в ведомстве.

«Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ совершили посадку на аэродроме Канта Киргизской Республики, куда доставили граждан, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении.

Ранее еще один борт военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме Гиссара в Таджикистане, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Афганистана.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина Министерство обороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, а также граждан Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организуют эвакуацию своих граждан.