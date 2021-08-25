Скоро в школу. Более 18 тысяч первоклассников планируют набрать в Бишкеке

Более 18 тысяч первоклассников планируют набрать в Бишкеке к новому учебному году в классы с русским и кыргызским языками обучения. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, в настоящее время набрали 16,6 тысячи детей.

«Еще более 1 тысячи заявлений находится на рассмотрении в районных центрах образования. Те дети, которые не попали в электронную очередь, проходят через комиссии. Затем списки передаются в Минобразования», — пояснила Виктория Мозгачева.

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Она отметила, что сейчас в общеобразовательных организациях завершаются ремонтные работы, педагоги проходят вакцинацию. Темпами вакцинации в мэрии довольны.

«Детские сады тоже надеемся запустить. Ждем приказа Минздрава и Минобразования. Мы призываем родителей учащихся и воспитанников детсадов привиться для безопасности и коллективного иммунитета», — добавила вице-мэр.

Новый учебный год в Кыргызстане, напомним, стартует 15 сентября.