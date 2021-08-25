00:11
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Женщины вырабатывают больше антител к коронавирусу, чем мужчины: исследование

Исследователи Тель-Авивского университета обнаружили, что на выработку антител к коронавирусу оказывает влияние не только возраст, тяжесть симптомов переболевших COVID-19 и время, которое прошло после прививки, но и пол, сообщает портал factstore.

Результаты исследования показали, что у женщин антител к коронавирусу вырабатывается больше, чем у мужчин.

Антитела представляют собой Y-образные белки и являются одной из важнейших частей иммунной системы организма. Выработка антител начинается сразу же после проникновения инфекции. Позднее это позволяет организму успешно противостоять инфекции в течение длительного времени после первоначального инфицирования, зачастую даже на много лет.

Израильские ученые решили выяснить, что оказывает существенное воздействие на динамику выработки антител к COVID-19. С этой целью они провели тщательный анализ 25 тысяч образцов крови, взятый у людей, перенесших заражение коронавирусом. В результате было установлено, что женщины и мужчины имеют разный уровень антител.

Более высокий уровень антител к коронавирусу был зафиксирован у женщин в возрасте более 51 года, чем у мужчин такого же возраста. Ученые также выяснили, что у мужчин повышение уровня антител начинается примерно с 35 лет.

Предположительно, разница в выработке антител может быть связана с колебаниями уровня половых гормонов тестостерона и эстрогена.

Кроме того, в ходе исследования ученые выяснили, что те, кто получил две дозы вакцины от коронавируса, демонстрировали в четыре раза более сильную реакцию на антитела, чем те, кто самостоятельно переболел COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205042/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
С 28 августа в Казахстане смягчают карантинные меры
Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования
Для зараженных COVID-19 свободны 212 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 213,1 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 10 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
Коронавирусом болеет 3 тысячи 54 человека, 448 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 229 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 174 576
В Кыргызстане разработают трехлетнюю программу по борьбе с COVID-19
Для зараженных COVID-19 свободны 214 коек в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Аксакалы вышли на митинг. Требуют ГКНБ не вмешиваться в дела муфтията Аксакалы вышли на митинг. Требуют ГКНБ не вмешиваться в дела муфтията
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
25 августа, среда
23:49
Женщины вырабатывают больше антител к коронавирусу, чем мужчины: исследование Женщины вырабатывают больше антител к коронавирусу, чем...
23:03
Из России в Кыргызстан и Казахстан пытались незаконно вывезти 365 тонн зерновых
22:40
Спустя 30 лет. Младенец с обложки альбома Nirvana вырос и решил засудить группу
22:24
В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
22:19
В Нью-Йорке мужчина ужинал в ресторане со своим псом. Видео умилило соцсети