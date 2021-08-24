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Общество

Каждый экземпляр водительских удостоверений обойдется ГУ «Унаа» в 113 сомов

Государственное учреждение «Унаа» объявило тендер на изготовление бланков водительских удостоверений национального образца. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
 
Согласно данным, совокупная стоимость конкурсной заявки составляет 169,5 миллиона сомов. На эти средства госучреждение планирует заказать 1,5 миллиона водительских удостоверений. Таким образом, на изготовление одних водительских прав заложено 113 сомов.
 
Сроки исполнения заказа установлены до 2025 года.
— скриншот портала государственных закупок
Фото — скриншот портала государственных закупок
 
Отметим, стоимость документа для автолюбителей составляет 732,63 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204959/
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