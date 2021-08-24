Гражданский сектор назвал первоочередные антикоррупционные меры

Антикоррупционный деловой совет при президенте провел открытое онлайн-голосование для гражданского сектора по предложенным ими антикоррупционным инициативам. Об этом сообщает пресс-служба АДС.

Отмечается, что главными мерами активисты считают необходимость внесения поправок об установлении вознаграждения от выявленного ущерба от коррупции, учреждение общественно-государственной комиссии против коррупции и создание аналитического центра при АДС. Кроме того, гражданский сектор выступил за расширение условий для инвестиций за счет внутренних ресурсов и продвижение закона о люстрации.

«Процедура голосования проходила на платформе Telegram, где ведется тесная работа между секретариатом АДС и гражданским сектором. Всего было предложено 28 инициатив, поступивших от организаций гражданского общества», — говорится в сообщении.