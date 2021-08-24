Мигрантам в России нужно урегулировать свой правовой статус до 30 сентября

МВД России рекомендует всем мигрантам урегулировать свой правовой статус до 30 сентября. Об этом сообщают СМИ.

Согласно указу президента РФ, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим до 15 марта 2020 года и не имевшим по состоянию на 15 июня 2021 года законных оснований для пребывания в стране, предоставлена возможность до 30 сентября обратиться в территориальные органы МВД с заявлением об урегулировании правового положения.

С 1 октября прекращается временный запрет на применение к мигрантам, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства, мер по принудительному выдворению за пределы страны. В дальнейшем им установят запрет на повторный въезд.

Отмечается, что с 15 марта прошлого года около 1,6 миллиона мигрантов не смогли выехать из России после того, как у них закончился срок пребывания.

В МВД РФ уточнили, что за это время с заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4,2 тысячи человек. Продлить срок временного пребывания попросили около 2,5 миллиона мигрантов.

Только за последний месяц в Москве и Подмосковье произошло несколько массовых драк с участием граждан Кыргызстана. После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщало ранее ГУ МВД по Москве и Московской области.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пожизненно высылать мигрантов, нарушающих российское законодательство.