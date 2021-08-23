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Общество

В Бишкеке турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод

Фото мэрии Бишкека. Турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод

Сегодня подписан меморандум по реализации инвестиционного проекта «Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода в Бишкеке». Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, документ подписали исполняющий обязанности мэра Айбек Джунушалиев, министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов и президент турецкой компании Biotrend Energy Илхан Доган.

После подписания документа компания Biotrend Energy обязуется предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование в месячный срок, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе этапы подготовки, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию.

В свою очередь муниципалитет Бишкека и Министерство инвестиций будут оказывать содействие в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Компания Biotrend Energy инвестирует в комплексные услуги по обращению с твердыми отходами, производство электроэнергии, использование рекуперативного/когенерационного тепла, сертификацию и торговлю углеродом по всей Турции. Эта фирма является дочерней компанией Doğanlar Holding.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204831/
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