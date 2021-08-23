Эксперты определили топ-10 востребованных профессий в Кыргызстане

Эксперты определили десятку самых востребованных специалистов в Кыргызстане по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в компании HeadHunter.

По ее данным, топ-10 определился из расчета по количеству опубликованных вакансий на сайте компании.

Десять сфер, в которые сегодня требуются работники и специалисты, выглядят так: