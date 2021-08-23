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Общество

Эксперты определили топ-10 востребованных профессий в Кыргызстане

Эксперты определили десятку самых востребованных специалистов в Кыргызстане по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в компании HeadHunter.

По ее данным, топ-10 определился из расчета по количеству опубликованных вакансий на сайте компании.

Десять сфер, в которые сегодня требуются работники и специалисты, выглядят так:

  • продажи;
  • административный персонал;
  • информационные технологии, интернет, телекоммуникации;
  • маркетинг, реклама, PR;
  • бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия;
  • банки, инвестиции, лизинг;
  • медицина, фармацевтика;
  • строительство, недвижимость;
  • начало карьеры, студенты;
  • производство, сельское хозяйство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204797/
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