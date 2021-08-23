Эксперты определили топ-10 востребованных профессий в Кыргызстане

Эксперты определили десятку самых востребованных специалистов в Кыргызстане по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом 24.kg сообщили в компании HeadHunter.
По ее данным, топ-10 определился из расчета по количеству опубликованных вакансий на сайте компании.
Десять сфер, в которые сегодня требуются работники и специалисты, выглядят так:
- продажи;
- административный персонал;
- информационные технологии, интернет, телекоммуникации;
- маркетинг, реклама, PR;
- бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия;
- банки, инвестиции, лизинг;
- медицина, фармацевтика;
- строительство, недвижимость;
- начало карьеры, студенты;
- производство, сельское хозяйство.