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Общество

Плата за проезд. На постах «Сосновка» и «Кара-Куль» собрали почти 69 миллионов

В Минтрансе рассказали, куда направляют деньги, взимаемые с водителей на автодороге Бишкек — Ош.

Отмечается, что плата за проезд авто через тоннели собирает госдирекция автодороги Бишкек — Ош. Деньги направляют в качестве дотаций к средствам, выделяемым на ремонт и содержание тоннелей.

Сборы, которые взимают на постах «Сосновка» и «Кара-Куль», перечисляются в республиканский бюджет и не могут быть использованы в других целях. Они имеют целевое назначение, в частности для тоннелей на трассе Бишкек — Ош.

На постах «Сосновка» и «Кара-Куль» по состоянию на 20 августа общая сумма сборов составила 68 миллионов 978 тысяч 32 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204661/
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