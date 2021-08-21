Плата за проезд. На постах «Сосновка» и «Кара-Куль» собрали почти 69 миллионов

В Минтрансе рассказали, куда направляют деньги, взимаемые с водителей на автодороге Бишкек — Ош.

Отмечается, что плата за проезд авто через тоннели собирает госдирекция автодороги Бишкек — Ош. Деньги направляют в качестве дотаций к средствам, выделяемым на ремонт и содержание тоннелей.

Сборы, которые взимают на постах «Сосновка» и «Кара-Куль», перечисляются в республиканский бюджет и не могут быть использованы в других целях. Они имеют целевое назначение, в частности для тоннелей на трассе Бишкек — Ош.

На постах «Сосновка» и «Кара-Куль» по состоянию на 20 августа общая сумма сборов составила 68 миллионов 978 тысяч 32 сома.