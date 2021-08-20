В Минздраве рассказали, как пройти реабилитацию после COVID-19

Большинству переболевших COVID-19 необходимо восстановление вне зависимости от наличия и выраженности нарушений функций органов. Об этом сообщили в Минздраве со ссылкой на главного врача Кыргызского научно-исследовательского института курортологии и восстановительного лечения Акбарали Махмадиева.

По его словам, процесс восстановления у каждого человека индивидуальный и зависит от тяжести заболевания и особенностей организма.

Акбарали Махмадиев отметил, что после переноса болезни важно пройти восстановительную реабилитацию.

«С момента стабилизации общего состояния больного необходимо своевременно и комплексно начать реабилитацию. Важно подключить к восстановлению мультидисциплинарную команду, состоящую из лечащего врача, физиотерапевта, психолога и инструктора ЛФК, которые разработают индивидуальную программу реабилитации (ИПР) переболевшему COVID-19», — уточнил главврач.

Помимо этого, переболевшему коронавирусом пациенту рекомендуется дыхательная гимнастика, которая поможет улучшить работу органов дыхания и обогатит кровь кислородом.

В первые дни после выздоровления также необходимо понемногу подключить физическую активность.

«Начать можно с медленной ходьбы или прогулки на свежем воздухе, не более 30 минут в день. После выздоровления нужно придерживаться определенного питания. Рекомендуется употреблять больше жидкости: вода, компоты, чай с лимоном, кисломолочные напитки и другие. Питание должно быть сбалансированным, в рацион необходимо включить продукты, содержащие достаточное количество белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов», — отметил Акбарали Махмадиев.

При этом следует ограничить употребление жареной, соленой пищи, острых продуктов, копченостей и сахара.

«Важно отказаться от курения и употребления алкогольных напитков. Для полного укрепления иммунитета и морально-психологического состояния помогут полноценный здоровый сон, физическая активность и отказ от вредных привычек», — заключил главврач Акбарали Махмадиев.