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Общество
Сюжет: Безопасный город

В Бишкеке и Токмаке появятся новые камеры «Безопасного города»

На шести перекрестках Токмака проводятся строительно-монтажные работы в рамках реализации второго компонента проекта «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития.

«В городе устанавливаются 24 конструкции (Г-образные опоры). Каждая из них оснащена тремя камерами: фиксирующей нарушения ПДД, обзорной и для потока автомашин. Работы ведутся на пересечениях улиц Сарбагыша и Ленина, Шамсинская и Ленина, Гагарина и Шамсинская, Ибраимова и Дунларова, Ибраимова и Дубовицкая, Жантаева и Шамсинская», — проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что работы по установке камер на новых перекрестках начаты и в Бишкеке на участке дорог: Тыналиева и Масалиева, Токтоналиева и Масалиева, Токомбаева и Жукеева-Пудовкина.

Напомним, что в конце мая заместитель председателя кабинета министров — министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев был задержан по подозрению в вымогательстве денег. По версии следствия, он вымогал 2,6 миллиона сомов именно за разрешение на продление срока реализации второго этапа проекта «Безопасный город».

Конкурс по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd.. По проекту аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, 2 города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204630/
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