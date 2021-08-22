Неделя-24. Авиация оправляется от коронавируса, а экономика продолжает болеть

Почти после двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса, авиакомпании Кыргызстана получили разрешение на возобновление авиаперевозок, в том числе пассажирских. Увеличат регулярные авиарейсы по маршрутам Москва — Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек — рейс в неделю. Можно ожидать снижения цен на авиабилеты.

Зато прогнозы по всей экономике Кыргызстана, которая также пострадала от коронавируса, гораздо пессимистичнее. Ее восстановления в стране ожидают только к 2023 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с главами правительств Евразийского экономического союза. По его словам, в 2021-м рост ВВП в республике составит 3,8 процента. В 2022-2023 годах — до 4,4 процента.

На следующей неделе кыргызстанцы будут отдыхать четыре дня. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство приняло постановление «О переносе выходного дня». По нему выходной день 10 мая перенесли на 30 августа. В связи с этим кыргызстанцы будут отдыхать 28-31 августа.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Экономика в загоне: роста нет, да и «Кумтор» страну не озолотил

Фото из интернета. Центральный карьер месторождения Кумтор

Прошло три месяца, как на руднике «Кумтор» ввели внешнее управление. Новые руководители компании утверждают, что все идет по плану. А экономические показатели страны говорят об обратном. Продолжаются и судебные разбирательства вокруг золоторудного месторождения. Редакция 24.kg собрала все события, которые произошли на «Кумторе» за прошедший период.

По итогам июля ситуация в экономике Кыргызстана по-прежнему сложная. Роста ВВП так и нет даже по сравнению со сложным 2020 годом. Зато растут цены. Подробнее в материале «Итоги июля. Шоки сохраняются, а цены продолжают расти».

Не светлое настоящее

Фото из интернета. Похоже, зимой Кыргызстан ждут серьезные проблемы с электричеством

Каждый день в домах сотен тысяч кыргызстанцев на несколько часов гаснет свет. Энергетики убеждают, что это из-за текущего или аварийного ремонта. Ремонт то тут, то там завершают, но количество аварий в сетях не уменьшается и электричество вырубают каждый день. Плюсуем в проблемы и то, что страна сейчас переживает маловодный период — население призывают экономить электроэнергию. О ситуации в материале «Повсеместное отключение электричества: света нет, но вы держитесь».

Преступники в погонах

В Бишкеке милиционера, вымогавшего взятку, приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов. Он требовал $3 тысячи у мужчины, подозреваемого в половых отношениях с несовершеннолетней девочкой. Оперуполномоченного задержали во время получения денег. Это не первый случай, когда правоохранитель, призванный защищать интересы граждан, идет на преступление. За что задерживают сотрудников силовых структур? Журналист 24.kg вспомнил самые громкие дела за последний год — «Коррупция, пытки, взятки. За что задерживают силовиков».

Человеческое равнодушие: больные люди и брошенные дети

Фото 24.kg. Один из пациентов психдиспансера

Самое страшное в жизни — лишиться рассудка, но еще страшнее в таком состоянии оказаться во власти людей, чья отличительная черта — безразличие. Такие мысли приходят после посещения двух токмакских психдиспансеров, в которых содержится 479 пациентов. За практически одинаковыми табличками, впрочем, скрывается два абсолютно разных мира. Журналист 24.kg посетил оба заведения с представителями Наццентра по предупреждению пыток. Подробнее — «Вселяющее ужас безразличие. Репортаж из психдиспансеров Токмака».

На минувшей неделе стало известно о нескольких случаях, когда кыргызстанцы бросили новорожденных детей. В то время как одни годами мечтают о рождении ребенка, другие придумывают различные способы от него избавиться. Почему такое происходит в современном мире? И что делают госорганы для предотвращения подобного? О ситуации в материале «Брошенные младенцы. Когда честь семьи дороже родного ребенка».

Проблемы и перспективы евразийской интеграции

Фото Евразийского банка развития. Главный экономист ЕАБР и ЕФСР Евгений Винокуров

В Чолпон-Ате прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Премьер-министры стран ЕАЭС обсудили ключевые моменты интеграции. Главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров рассказал в интервью 24.kg о том, как сделать процесс более продуктивным.

Как будут оживлять государственно-частное партнерство

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о государственно-частном партнерстве. Как поясняла пресс-служба главы государства, документ принят для создания эффективных правовых условий для реализации проектов государственно-частного партнерства и благоприятных условий для субъектов ГЧП. Государственно-частное партнерство в Кыргызстане пытались ввести не раз и не два. Дальше слов на бумаге дело не шло. Министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов уверен, что теперь дело сдвинется с мертвой точки.

Как Люксембург стал второй родиной для кыргызстанки

Фото из личного архива. Кыргызстанка Турсун Айтбаева

Кыргызстанка Турсун Айтбаева шесть лет живет и работает в Люксембурге. Она окончила магистратуру в Лондоне, получила предложение о работе и переехала в Европу. Турсун рассказала в интервью 24.kg о том, почему решила уехать из Кыргызстана и чего ей не хватает вдали от родного дома.

Как активисты пытаются изменить столицу

Устроить пикник, чтобы отвоевать тротуар, занятый парковкой, выкрасить велополосу в зеленый цвет, чтобы по ней не ходили пешеходы, — городские активисты нашли неординарный способ изменить Бишкек к лучшему. О том, как власти и жители реагируют на такие акции и чего хотят добиться активисты, 24.kg рассказала руководитель инициативы Peshсom Рада Валентина кызы.

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Папанское водохранилище

Летом авторы нашей рубрики активизировались, поэтому у нас накопилось очень много фотографий и видео из самых разных красивых уголков Кыргызстана. Мы обязательно их опубликуем, тем более есть на что посмотреть. Подробнее — «Мгновения жизни. Таинственное вечернее небо и Папанское водохранилище».

Какое топливо выбрать для обогрева частного дома зимой

Лето подходит к концу. А это значит, что сейчас самое время задуматься о том, чтобы создать себе комфортные условия зимой. Для жителей частного сектора речь в первую очередь об отоплении. Как сделать так, чтобы в холода дома было тепло, но при этом расходы не выросли до космических масштабов? Редакция 24.kg поговорила с экспертами, которые рассказали о плюсах и минусах разных видов отопления.