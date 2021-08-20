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Общество

Кыргызстанцы могут оценить работу «Безопасного города» и ЕРПП онлайн

Кыргызстанцы могут оценить работу «Безопасного города» и Единого реестра преступлений и проступков. Об этом сообщили в гражданском союзе «За реформы и результат».

По его данным, анализ коснется вопросов обеспечения безопасности персональных данных граждан и законного права на их защиту, а также прав кыргызстанцев на доступ к информации, собираемой государством.

Помимо анализа законодательства, опроса исполнителей и разработчиков, исследование уделяет большое внимание оценке данных систем гражданами, которые являются получателями услуг государства.

Всем, кто сталкивался с работой Единого реестра преступлений и проступков и «Безопасного города», предлагается заполнить анонимные онлайн-формы:

Информационные системы ЕРПП, ЕРН и «Безопасный город» уже несколько лет работают в Кыргызстане, активно собирают и хранят большой массив данных, среди которых есть и персональная информация. Однако до сих пор возникает вопрос относительно работы систем в целом, а также защищенности персональных данных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204550/
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