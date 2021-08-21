Это красиво. Модели продефилировали в стилизованной кыргызской одежде в Бишкеке

В Бишкеке прошел показ стилизованных национальных нарядов для женщин и мужчин. Несколько дизайнеров представили свои работы — традиционную одежду кыргызов, адаптированную под современные реалии. Завораживающее дефиле под открытым небом прошло в минувший четверг на бульваре Эркиндик.

Отмечается, что мероприятие приурочили к 30-летию независимости Кыргызстана. По словам организаторов, обычно модные показы проводят в закрытом формате и приглашают только избранных. Но пандемия коронавируса заставляет придумывать новые форматы проведения подобных мероприятий.

«Мы решили провести мероприятие в оживленном месте, чтобы и любители арт-выставок, и просто горожане, прохожие смогли поучаствовать здесь. Надеемся, что представители других домов мод в Кыргызстане тоже последуют нашему примеру и будут проводить показы на открытом воздухе», — сказал Омурбек Андарбеков.

Кроме профессиональных моделей, для показа привлекли обычных женщин — мам и апашек, а также людей с инвалидностью.

На показе представили одежду для женщин и мужчин всех возрастов. В своих работах авторы опирались на кыргызские традиции, за основу взяли национальные узоры, войлок, шелк и другие составляющие традиций кыргызского народа.

Дизайнеры попытались доказать: национальная одежда кыргызов актуальна и модна, она хорошо смотрится не только на праздниках и торжествах, но и может быть удобна в повседневной жизни. К тому же нет возрастных ограничений, она может быть как элегантной и деловой, так и стильной и молодежной. Не влюбиться в эти наряды невозможно.

Во время показа также продемонстрировал коллекцию одежды NE ON и Нурбек Кадыркулов. Ранее он покорил жюри на фестивале «ЭтноМода» в Санкт-Петербурге. NE ON — дипломная работа Кадыркулова. Впервые наряды из этой коллекции были представлены в Нью-Йорке на International Fashion Digital Week 2020.

Горожане остались довольны красивым мероприятием и попросили организаторов почаще устраивать аналогичные показы под открытым небом.