Агент 024

На бульваре Эркиндик в Бишкеке больше месяца лежит разбитая урна

Фото читателей

Жители Бишкека пожаловались на разбитую урну на бульваре Эркиндик рядом с детской площадкой. По их словам, она находится в таком состоянии уже более месяца.

Горожане отмечают, что урна лежит на земле и до сих пор не убрана, несмотря на то, что это место регулярно посещают жители с детьми.

Бишкекчане задаются вопросом, почему на ситуацию до сих пор не обратили внимание ответственные службы и представители местной власти. Они призывают соответствующие структуры навести порядок на общественной территории.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/364894/
