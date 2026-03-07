На бульваре Эркиндик в Бишкеке больше месяца лежит разбитая урна

Жители Бишкека пожаловались на разбитую урну на бульваре Эркиндик рядом с детской площадкой. По их словам, она находится в таком состоянии уже более месяца.

Горожане отмечают, что урна лежит на земле и до сих пор не убрана, несмотря на то, что это место регулярно посещают жители с детьми.

Бишкекчане задаются вопросом, почему на ситуацию до сих пор не обратили внимание ответственные службы и представители местной власти. Они призывают соответствующие структуры навести порядок на общественной территории.

