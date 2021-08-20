COVID-19 в мире. Заразились более 209,9 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 700 тысяч 140 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 209 миллионов 922 тысячи 157 человек. Больше всего зараженных в США (37 миллионов 292 тысячи 779), Индии (32 миллиона 322 тысячи 258), Бразилии (20 миллионов 494 тысячи 212), Франции (6 миллионов 636 тысяч 833), России (6 миллионов 592 тысячи 705), Великобритании (6 миллионов 422 тысячи 515), Турции (6 миллионов 157 тысяч 742), Аргентине (5 миллионов 116 тысяч 803), Колумбии (4 миллиона 880 тысяч 516), Испании (4 миллиона 758 тысяч 3), Италии (4 миллиона 464 тысячи 5), Иране (4 миллиона 587 тысяч 683) и Германии (3 миллиона 854 тысячи 529).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 401 тысячи 916. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 786 человек. В том числе в США всего скончались 625 тысяч 153 человека, Бразилии — 572 тысячи 641, Индии — 433 тысячи 49, Мексике — 250 тысяч 469, России — 170 тысяч 716, Великобритании — 131 тысяча 691 и Италии — 128 тысяч 634.

В Кыргызстане зарегистрировали 173 тысячи 428 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 782 тысячи 518, Узбекистане — 146 тысяч 459, Таджикистане — 16 тысяч 326.