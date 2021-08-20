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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 4 тысячи 171 человек, 563 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 171 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 594 пациента, в больницах — 1 тысяча 577. В том числе 128 человек — в крайне тяжелом состоянии, 435 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 10 больных (или 69,7 процента) оценивают как средней тяжести, только четверо пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 526 человек, из них в Бишкеке — 179, Оше — 28, Чуйской области — 82, Ошской — 25, Таласской — 3, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 106, Джалал-Абадской — 46, Баткенской — 48.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 165 тысяч 368 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204521/
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