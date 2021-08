Кыргызстанцев приглашают участвовать в международной премии We Are Together

Кыргызстанцев приглашают подавать заявки для участия в международной премии We Are Together. Об этом 24.kg сообщила менеджер мероприятия Екатерина Бондаренко.

По ее словам, We Are Together направлена на поощрение граждан и организаций стран мира за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем. Премию будут вручать ежегодно гражданам и организациям вне зависимости от государства.

В 2021 году она посвящена бескорыстному вкладу в борьбу с распространением COVID-19.

«Мы активно собираем заявки на участие от граждан и организаций со всего мира, и Кыргызстан — не исключение. Прием заявок открыт до 20 сентября. Наша задача — привлечь как можно больше качественных заявок и рассказать миру о героях, которые самоотверженно помогают обществу в борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Подать заявку на присуждение премии можно на сайте wearetogetherprize.com.