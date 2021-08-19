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Общество

В Бишкеке пройдет первый фестиваль китайской стратегической игры Го

В Бишкеке пройдет первый фестиваль китайской стратегической игры Го. Об этом 24.kg сообщили в клубе Sengoku.

В программе мастер-классы и конкурсы, китайская чайная церемония, лекции об истории и правилах игры.

Цель мероприятия — развитие и популяризация игры Го и ознакомление с ее культурными традициями и философией, чтобы люди развивали стратегическое мышление и применяли полученные знания в других сферах жизни.

Го — настольная игра, в которой камнями «захватывают» территорию соперника. Игра направлена на стратегию, поэтому активно используется в кругу бизнесменов, IT-специалистов, политиков и даже киберспортсменов.

Если вы хотите принять участие в официальном турнире Sengoku Team Cup, который состоится в рамках фестиваля, зарегистрируйтесь по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204483/
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