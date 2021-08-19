Три новых пункта вакцинации от коронавируса открыли в Бишкеке

В двух центрах обслуживания населения, а также в отделении ГП «Кыргыз почтасы» (филиал «Бишкекский почтамт») работают временные прививочные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

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Пункты открыты в ЦОН-3 (бульвар Молодой Гвардии, 4), ЦОН-4 (проспект Жибек Жолу, 381) и Бишкекском почтамте (проспект Чуй, 96).

В Баткенской области также открыта точка вакцинации в ЦОН на улице Салихова, 33/1.

Сделать прививку в данных пунктах могут все желающие. Важно при себе иметь паспорт.

Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а также на бесплатной основе.