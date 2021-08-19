12:14
USD 84.60
EUR 99.15
RUB 1.15
Общество

Три новых пункта вакцинации от коронавируса открыли в Бишкеке

В двух центрах обслуживания населения, а также в отделении ГП «Кыргыз почтасы» (филиал «Бишкекский почтамт») работают временные прививочные пункты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития КР.

Читайте по теме
В Кыргызстане за сутки вакцину от коронавируса получили более 25 тысяч человек

Пункты открыты в ЦОН-3 (бульвар Молодой Гвардии, 4), ЦОН-4 (проспект Жибек Жолу, 381) и Бишкекском почтамте (проспект Чуй, 96).

В Баткенской области также открыта точка вакцинации в ЦОН на улице Салихова, 33/1.

Сделать прививку в данных пунктах могут все желающие. Важно при себе иметь паспорт.

Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, а также на бесплатной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204425/
просмотров: 490
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека будут стимулировать получивших вакцину. Пока не знают как
COVID-19. После прививки мнимая инфекция может вызвать легкие симптомы
Акылбек Жапаров признался, что отдал устный приказ об обязательной вакцинации
В больнице скончалась женщина. Родственники считают, что причиной стала вакцина
Иммунитет — это «армия». Коротко о том, почему надо прививаться
Сотрудников Лебединовского айыл окмоту просят обязательно получить вакцину
Третья волна COVID-19: будете ли вы вакцинироваться вне поликлиник? Опрос
COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле отдыхающие могут получить вакцину
Жизнь возвращается. Посол Чарльз Гарретт об аконите, вакцинации и фейках
Вакцинация от COVID-19. В Нарынской области привито около 10 тысяч человек
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
19 августа, четверг
12:00
Итоги июля. Шоки сохраняются, а цены продолжают расти Итоги июля. Шоки сохраняются, а цены продолжают расти
11:42
Доведение школьника до самоубийства. Суд отменил приговоры охранникам ГУМ
11:40
В Бишкеке на ремонт закрывают улицу Дыйкан
11:14
Три новых пункта вакцинации от коронавируса открыли в Бишкеке
11:04
Для зараженных COVID-19 свободны 352 койки в медучреждениях Бишкека