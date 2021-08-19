COVID-19 в мире. Заразились более 209,2 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 686 тысяч 214 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 209 миллионов 222 тысячи 17 человек. Больше всего зараженных в США (37 миллионов 148 тысяч 877), Индии (32 миллиона 285 тысяч 857), Бразилии (20 миллионов 457 тысяч 897), Франции (6 миллионов 611 тысяч 444), России (6 миллионов 572 тысячи 246), Великобритании (6 миллионов 385 тысяч 982), Турции (6 миллионов 138 тысяч 422), Аргентине (5 миллионов 106 тысяч 207), Колумбии (4 миллиона 877 тысяч 323), Испании (4 миллиона 745 тысяч 558), Италии (4 миллиона 456 тысяч 765), Иране (4 миллиона 556 тысяч 417) и Германии (3 миллиона 846 тысяч 226).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 392 тысяч 130. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 413 человек. В том числе в США всего скончались 624 тысячи 209 человек, Бразилии — 571 тысяча 662, Индии — 432 тысячи 519, Мексике — 250 тысяч 469, России — 169 тысяч 948, Великобритании — 131 тысяча 577 и Италии — 128 тысяч 579.

В Кыргызстане зарегистрировали 173 тысячи 186 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 774 тысячи 760, Узбекистане — 145 тысяч 615, Таджикистане — 16 тысяч 275.