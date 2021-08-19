В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 458 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 2 тысячи 714 пациентов, в больницах — 1 тысяча 744. В том числе 131 человек — в крайне тяжелом состоянии, 469 — в тяжелом. Состояние 1 тысячи 134 больных (или 65 процентов) оценивают как средней тяжести, только 10 пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 498 человек, из них в Бишкеке — 183, Оше — 6, Чуйской области — 70, Ошской — 23, Таласской — 20, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 74, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 54.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 164 тысячи 842 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.