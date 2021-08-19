В Москве открылась ретроспектива экранизаций произведений Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.
По его данным, организатором мероприятия выступил Госфильмофонд при поддержке посольства.
Отмечается, что с конца 1950-х годов и до последних дней жизни Чингиз Айтматов был центром притяжения и главным авторитетом кыргызской культуры советского периода. Российские киноведы считают, что произведения Айтматова удивительным образом сочетают в себе эпические традиции национального фольклора и общечеловеческие ценности.
Программа ретроспективы:
- 18 августа, 19.30, «Зной» (1962) — Лариса Шепитько;
- 19 августа, 19.30, «Первый учитель» (1965) — Андрей Кончаловский;
- 20 августа, 19.30, «Красное яблоко» — Толомуш Океев;
- 21 августа, 14.30, «Материнское поле» (1967) — Геннадий Базаров;
- 21 августа, 20.00, «Джамиля» (1968) — Ирина Поплавская;
- 22 августа, 18.00, «Бег иноходца» (1969) — Сергей Урусевский;
- 23 августа, 19.30, «Белый пароход» (1975) — Болот Шамшиев;
- 24 августа, 19.30, «Смерч» (1988) — Бако Садыков;
- 25 августа, 19.30, «Пегий пес, бегущий краем моря» (1990) — Карен Геворкян.