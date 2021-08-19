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Общество

В Москве открылась ретроспектива экранизаций произведений Чингиза Айтматова

В Москве открылась ретроспектива экранизаций произведений Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, организатором мероприятия выступил Госфильмофонд при поддержке посольства.

Отмечается, что с конца 1950-х годов и до последних дней жизни Чингиз Айтматов был центром притяжения и главным авторитетом кыргызской культуры советского периода. Российские киноведы считают, что произведения Айтматова удивительным образом сочетают в себе эпические традиции национального фольклора и общечеловеческие ценности.

Программа ретроспективы:

  • 18 августа, 19.30, «Зной» (1962) — Лариса Шепитько;
  • 19 августа, 19.30, «Первый учитель» (1965) — Андрей Кончаловский;
  • 20 августа, 19.30, «Красное яблоко» — Толомуш Океев;
  • 21 августа, 14.30, «Материнское поле» (1967) — Геннадий Базаров;
  • 21 августа, 20.00, «Джамиля» (1968) — Ирина Поплавская;
  • 22 августа, 18.00, «Бег иноходца» (1969) — Сергей Урусевский;
  • 23 августа, 19.30, «Белый пароход» (1975) — Болот Шамшиев;
  • 24 августа, 19.30, «Смерч» (1988) — Бако Садыков;
  • 25 августа, 19.30, «Пегий пес, бегущий краем моря» (1990) — Карен Геворкян.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204404/
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19 августа, четверг
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