В Москве открылась ретроспектива экранизаций произведений Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, организатором мероприятия выступил Госфильмофонд при поддержке посольства.

Отмечается, что с конца 1950-х годов и до последних дней жизни Чингиз Айтматов был центром притяжения и главным авторитетом кыргызской культуры советского периода. Российские киноведы считают, что произведения Айтматова удивительным образом сочетают в себе эпические традиции национального фольклора и общечеловеческие ценности.

Программа ретроспективы: