В Оше к 30-летию независимости пройдут спортивные соревнования. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, Ошский городской комитет по физической культуре и спорту организует для жителей и госслужащих города ряд спортивных мероприятий:

19 августа в спортивной школе футбола и плавания (бассейн «Дельфин») для государственных и муниципальных служащих организуют соревнования по плаванию;

21 августа в спорткомплексе микрорайона «Манас-Ата» (ХБК) пройдет турнир по волейболу среди государственных и муниципальных служащих;

30-31 августа в Оше среди горожан и гостей города состоится спортивный турнир по теннису;

31 августа на центральной площади города пройдут соревнования по борьбе, перетягиванию каната, тяжелой атлетике и армрестлингу, а в парках отдыха (имени Сатылганова и Навои) — соревнования по тогуз коргоолу, ордо и шахматам.

Победители получат ценные подарки.