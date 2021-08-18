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Общество

В Оше к 30-летию независимости пройдут спортивные соревнования

В Оше к 30-летию независимости пройдут спортивные соревнования. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По ее данным, Ошский городской комитет по физической культуре и спорту организует для жителей и госслужащих города ряд спортивных мероприятий:

  • 19 августа в спортивной школе футбола и плавания (бассейн «Дельфин») для государственных и муниципальных служащих организуют соревнования по плаванию;
  • 21 августа в спорткомплексе микрорайона «Манас-Ата» (ХБК) пройдет турнир по волейболу среди государственных и муниципальных служащих;
  • 30-31 августа в Оше среди горожан и гостей города состоится спортивный турнир по теннису;
  • 31 августа на центральной площади города пройдут соревнования по борьбе, перетягиванию каната, тяжелой атлетике и армрестлингу, а в парках отдыха (имени Сатылганова и Навои) — соревнования по тогуз коргоолу, ордо и шахматам.

Победители получат ценные подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204372/
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