Бустерная доза вакцины от COVID-19. У экспертов нет единого мнения

Нет единого мнения между экспертами относительно необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила руководитель странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, сейчас ВОЗ изучает доказательства о необходимости введения бустерных доз (третья доза вакцины). Ежедневно появляются новые данные по разным вакцинам. Но Всемирная организация здравоохранения призывает ввести временный мораторий на введение бустерных доз вакцин против COVID-19 как минимум до конца сентября 2021 года.

«Это позволит вакцинировать минимум 10 процентов населения в каждой стране, включая лиц, входящих в группы наиболее высокого риска и медицинских работников. ВОЗ внимательно следит за появлением новых данных и не исключает возможности того, что введение бустерных доз может понадобиться для определенных групп в будущем, но пока этот вопрос остается открытым», — отметила Назира Артыкова.