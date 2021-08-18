Необычная находка в Помпеях. Пролит свет на культурную жизнь города

Археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет при раскопках гробницы в древнем городе Помпеи, который проливает свет на культурную жизнь города до того, как он был разрушен извержением вулкана в 79 году. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Белые волосы и часть уха вместе с костями и фрагментами ткани нашли в гробнице в некрополе Порта Сарно, расположенном к востоку от центра Помпеи. Находка необычная, поскольку большинство взрослых в то время были подвергнуты кремации.

Надпись на могиле указывает на то, что она принадлежит Марку Венериусу Секундио, который организовал представление на древнегреческом языке в Помпеях. По мнению экспертов, это первое подтверждение того, что греческий язык использовался наряду с латинским в Помпеях.

«Представление на древнегреческом языке является доказательством живого и открытого культурного климата, который характеризовал древние Помпеи», — сказал директор археологического парка Помпеи Габриэль Зухтригель.

Извержение Везувия в 79 году разрушило Помпеи. В ходе раскопок на протяжении многих лет были обнаружены находки — гробницы, колесницы и дома, украшенные изысканными фресками.