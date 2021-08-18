COVID-19 в мире. Заразились более 208,5 миллиона, умерли более 4,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 722 тысячи 978 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 208 миллионов 535 тысяч 803 человека. Больше всего зараженных в США (37 миллионов 9 тысяч 359), Индии (32 миллиона 250 тысяч 679), Бразилии (20 миллионов 416 тысяч 183), Франции (6 миллионов 581 тысяча 417), России (6 миллионов 551 тысяча 934), Великобритании (6 миллионов 352 тысячи 224), Турции (6 миллионов 118 тысяч 478), Аргентине (5 миллионов 96 тысяч 443), Колумбии (4 миллиона 874 тысячи 169), Испании (4 миллиона 733 тысячи 602), Италии (4 миллиона 449 тысяч 606), Иране (4 миллиона 517 тысяч 243) и Германии (3 миллиона 837 тысяч 218).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 381 тысячи 717. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 947 человек. В том числе в США всего скончались 623 тысячи 297 человек, Бразилии — 570 тысяч 598, Индии — 432 тысячи 79, Мексике — 249 тысяч 529, России — 169 тысяч 169, Великобритании — 131 тысяча 466 и Италии — 128 тысяч 510.

В Кыргызстане зарегистрировали 172 тысячи 937 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 767 тысяч 163, Узбекистане — 144 тысячи 764, Таджикистане — 16 тысяч 223.