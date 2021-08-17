Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет нашли под храмом в Мексике

В ходе раскопок археологи из Национального института антропологии и историки Мексики нашли в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане древние букеты.

По мнению специалистов, эти букеты являлись частью подношения древнему божеству. Им удалось отыскать четыре цветочные композиции, которые были связаны веревками. Ученые отметили, что артефакты хорошо сохранились. Это также подтвердил археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

Фото из интернета

Предполагается, что возраст этих букетов достигает 1 тысячу 800 лет.

Специалисты обратили внимание на букеты цветов во время исследования туннеля под пирамидой на глубине 18 метров. Оказывается, люди собрали эти букеты 1 тысячу 800 лет назад. Они могли быть подношениями богу Кецалькоатлю, который ассоциировался у древних людей с кукурузой.

Фото из интернета

Археологи подчеркнули, что стебли растений хорошо сохранились, как и древние шнуры из хлопка. Изучение букетов позволит ученым лучше узнать ритуалы, которые древние люди проводили в честь богов. Кроме того, специалисты смогут выяснить, какие растения произрастали на Земле в начале первого тысячелетия.