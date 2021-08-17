00:54
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество

Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет нашли под храмом в Мексике

В ходе раскопок археологи из Национального института антропологии и историки Мексики нашли в разрушенном мексиканском городе Теотиуакане древние букеты.

По мнению специалистов, эти букеты являлись частью подношения древнему божеству. Им удалось отыскать четыре цветочные композиции, которые были связаны веревками. Ученые отметили, что артефакты хорошо сохранились. Это также подтвердил археолог из Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

из интернета
Фото из интернета

Предполагается, что возраст этих букетов достигает 1 тысячу 800 лет.

Специалисты обратили внимание на букеты цветов во время исследования туннеля под пирамидой на глубине 18 метров. Оказывается, люди собрали эти букеты 1 тысячу 800 лет назад. Они могли быть подношениями богу Кецалькоатлю, который ассоциировался у древних людей с кукурузой.

из интернета
Фото из интернета

Археологи подчеркнули, что стебли растений хорошо сохранились, как и древние шнуры из хлопка. Изучение букетов позволит ученым лучше узнать ритуалы, которые древние люди проводили в честь богов. Кроме того, специалисты смогут выяснить, какие растения произрастали на Земле в начале первого тысячелетия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204221/
просмотров: 389
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае обнаружен древнейший в мире монетный двор
В Китае нашли следы неизвестной цивилизации — сведений о ней нигде нет
Ученые воссоздали внешность скифского царя и его наложницы
Древнейший в мире наскальный рисунок нашли в Индонезии
Более сотни 2500-летних саркофагов нашли возле Каира
Сразу 27 древних саркофагов обнаружили египетские археологи
Золотые монеты возрастом 1100 лет обнаружили в Израиле
Как скрипач из Кыргызстана покорил Мексику, которая стала для него вторым домом
В Португалии археологи нашли деревянный Стоунхендж
В Австралии под водой нашли древние поселения с артефактами
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
18 августа, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 августа, вторник
23:53
Цветочные букеты возрастом 1,8 тысячи лет нашли под храмом в Мексике
23:39
Футболисты клуба «Галатасарай» подрались во время матча на чемпионате Турции
23:08
Из-за ремонта дороги количество маршруток до Кара-Балты из Бишкека стало меньше
22:41
Мэрия Бишкека приглашает горожан на диалог, а самым активным обещает призы
22:20
Счастья молодым! Попавший под поезд и потерявший обе ноги житель Кемина женился