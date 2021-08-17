Читатели 24.kg не согласны с переносом учебного года на 15 сентября

Большинство читателей 24.kg не согласны с переносом учебного года на 15 сентября. Об этом говорят итоги опроса.

Более 60 процентов проголосовавших (3,1 тысячи голосов) ответили, что учащиеся и без того провели на удаленном обучении слишком много времени. Лишь 22 процента (1,1 тысячи голосов) согласны с позицией чиновников, считая, что перенос позволит учащимся чуть дольше отдохнуть или подработать. Еще 14 процентов респондентов (720 голосов) предложили начать учебный год сразу с октября.

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Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется на две недели позже и завершится 8 июня. Последний звонок в школах прозвенит 9 июня. Соответственно, сдвигаются сроки госэкзаменов приемной кампании в вузах.

Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.

По мнению чиновников, перенос начала учебного года в образовательных организациях всех уровней образования поспособствует также продлению летнего туристического сезона, что положительно скажется на восстановлении и дальнейшем развитии сферы туризма.

Отметим, что это решение не обсуждалось общественностью, многие родители удивлены им.