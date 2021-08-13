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Общество

Перенос учебного года. Учителя в зарплате не потеряют, обещают чиновники

В связи с переносом учебного года на две недели в сентябре учителя в зарплате не потеряют. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления бюджетной политики и финансового анализа Акыйкат Баймуратова.

По ее словам, по постановлению правительства в каникулярное время зарплата учителей сохраняется.

Акыйкат Баймуратова добавила, что задолженностей по выплате отпускных педагогам нет.

По словам же самих учителей, во время каникул они получают меньше, поскольку не проверяют тетради и не готовятся к урокам.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203911/
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