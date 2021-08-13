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Общество

Перенос учебного года на 15 сентября. Возможно, так будет всегда

Перенос учебного года на 15 сентября апробируем в 2021-м, и если все хорошо, все нормально, то почему бы в таком формате не жить и не учиться? Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции замминистра образования и науки Надира Джусупбекова, отвечая на вопросы 24.kg.

Отметим, что Минобразования вынесло проект постановления о переносе учебы на общественное обсуждение только после того, как его подписал глава кабмина. При этом в документе не указываются сроки, на какой период вводятся такие изменения.

«Когда в стране неустойчивая эпидситуация, мы имеем право принимать такие решения, — заявила Надира Джусупбекова. — Чтобы обеспечить качественный образовательный процесс, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, не менее 70 процентов педагогов должны быть вакцинированы. Приложим все усилия, чтобы учебный процесс начался в реальном режиме с 15 сентября».

«В этом году попробуем все требования и алгоритмы выдержать и все-таки иммунизироваться, чтобы педагоги, родители и дети не болели. И посмотрим — доводы департамента туризма тоже нельзя исключать. Это очень серьезные доводы», — добавила замминистра, отвечая на вопрос, будут ли школьники и студенты и в будущем учиться с 15 сентября.

Почему нельзя было начать учебу с 1 сентября, но в режиме онлайн, а затем поэтапно возвращать учащихся в школы, Надира Джусупбекова не ответила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203923/
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