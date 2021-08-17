Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами

Фото- и видеосвидетельства паники жителей Кабула, появившиеся вчера в СМИ, потрясли мировое сообщество. Люди в аэропорту Кабула бежали за самолетом военных сил США, который прилетел для эвакуации своих граждан, и пытались ухватиться за шасси воздушного судна.

По данным местных СМИ, ситуация в Афганистане начинает стабилизироваться. Однако многие жители по-прежнему предпринимают попытку покинуть страну.

Как сообщают журналисты, находящиеся в эпицентре событий, вчера вечером около 640 жителей Афганистана были эвакуированы на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III американских ВВС из аэропорта Кабула.

Как сообщает Defence One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако группы афганцев прорвались на летное поле и самостоятельно залезли в самолет. После этого экипаж принял решение не высаживать их силой, а полететь со всеми, кто уже находится на борту.

Самолет доставил афганцев в Катар.