11:11
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество

Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами

Фото- и видеосвидетельства паники жителей Кабула, появившиеся вчера в СМИ, потрясли мировое сообщество. Люди в аэропорту Кабула бежали за самолетом военных сил США, который прилетел для эвакуации своих граждан, и пытались ухватиться за шасси воздушного судна.

По данным местных СМИ, ситуация в Афганистане начинает стабилизироваться. Однако многие жители по-прежнему предпринимают попытку покинуть страну.

Как сообщают журналисты, находящиеся в эпицентре событий, вчера вечером около 640 жителей Афганистана были эвакуированы на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III американских ВВС из аэропорта Кабула.

Как сообщает Defence One, первоначально на борт не планировалось брать столько людей, однако группы афганцев прорвались на летное поле и самостоятельно залезли в самолет. После этого экипаж принял решение не высаживать их силой, а полететь со всеми, кто уже находится на борту.

Самолет доставил афганцев в Катар.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Экипаж принял решение оставить всех на борту. Эти афганцы уже эвакуированы в Катар

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204159/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана
ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане и готовится к учениям
Жуткие кадры из аэропорта Кабула. Как люди пытаются покинуть Афганистан
В Узбекистане упал самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
Ситуация в Афганистане. Талибы изымают оружие у гражданского населения в Кабуле
Массового наплыва беженцев из Афганистана в Кыргызстан не ожидается
В посольстве КР в Кабуле находится около 20 кыргызстанцев
Садыр Жапаров внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане
Проявить мудрость. ГКНБ Кыргызстана сделал заявление по ситуации в Афганистане
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
17 августа, вторник
11:10
Испытание аконита. Главе Минздрава запретили об этом говорить Испытание аконита. Главе Минздрава запретили об этом го...
11:05
Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами
10:50
COVID-19. Глава Минздрава рассказал, когда можно сделать ревакцинацию
10:48
К чему спешка? Госорганы собираются завершить инвентаризацию до 1 сентября
10:37
В Джалал-Абаде при пожаре на СТО сгорело пять машин