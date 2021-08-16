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Общество

ОДКБ внимательно отслеживает ситуацию в Афганистане и готовится к учениям

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств — членов ОДКБ. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

По его словам, приоритет в деятельности ОДКБ при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

Станислав Зась провел телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета безопасности страны Нассрулло Махмудзодой. В настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет.

«Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан Душанбе», — сказал генсек ОДКБ.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204141/
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