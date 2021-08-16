Дело «Кумтора». Активисты намерены продолжить пикетирование посольства США

Собравшиеся у посольства США в Бишкеке экоактивисты прошлись мирным маршем от здания дипмиссии до парка «Ынтымак».

Здесь они записали видеообращение к мировому сообществу и заявили, что завтра, 17 августа, вновь выйдут на пикет, чтобы поддержать Кыргызстан и привлечь внимание к ситуации вокруг рудника «Кумтор».

Напомним, 16 мая компания Centerra Gold Inc. инициировала арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана — после принятия закона, позволившего ввести внешнее управление на руднике «Кумтор».

Позже Centerra Gold Inc. — «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд Южного округа Нью-Йорка. 7 июля Centerra Gold Inc. выдвинула исковые требования в отношении ОАО «Кыргызалтын», крупнейшего акционера «Центерры».