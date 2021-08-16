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Общество

Ситуация в Афганистане. Аркадий Дубнов об опасениях стран Центральной Азии

Известный политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов прокомментировал ситуацию в Афганистане.

Он также ответил на вопрос, стоит ли опасаться странам ЦА, в том числе Кыргызстану.

«Об этом мы говорили уже не раз. Талибы не самоубийцы, они себе стрелять в ногу не будут. Они понимают, что им дадут возможность править Афганистаном, наводить свои шариатские порядки так, как им это кажется естественным только в случае, если они не будут угрожать безопасности окружающих Афганистан стран. Ни одного случая экстремизма, терроризма с участием талибов за пределами Афганистана не было за 27 лет существования «Талибана», — поделился мнением политолог.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью территории Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204061/
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