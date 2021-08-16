Продвигая туризм. Кыргызстан в объективе известного голландского фотографа

Пейзаж Кыргызстана в объективе известного голландского фотографа восхитил пользователей соцсетей и любителей туристической фотографии.

Альберт Дрос, 34-летний фотограф из Нидерландов, во второй раз приехал в Кыргызстан и опубликовал серию снимков под названием Kyrgyzstan — The Wild & Remote («Кыргызстан — дикая природа и отдаленность»).

По словам фотографа, он посетил Иссык-Кульскую и Нарынскую области.

«Приятно чувствовать, когда ты сам принимаешь непосредственное участие в развитии туризма. После моей первой «вирусной» серии фотографий Кыргызстана, которая также появилась на CNN и Lonely Planet (три года назад), республику добавили в список 10 стран для посещения. Совпадение? Может быть. Но я видел, что с каждым годом страна становилась все популярнее. Теперь, несколько лет спустя, мы можем видеть, как гораздо больше туристов и фотографов приезжают, чтобы увидеть красоту», — пишет Альберт Дрос.