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Общество

Продвигая туризм. Кыргызстан в объективе известного голландского фотографа

Пейзаж Кыргызстана в объективе известного голландского фотографа восхитил пользователей соцсетей и любителей туристической фотографии.

Альберт Дрос, 34-летний фотограф из Нидерландов, во второй раз приехал в Кыргызстан и опубликовал серию снимков под названием Kyrgyzstan — The Wild & Remote («Кыргызстан — дикая природа и отдаленность»).

По словам фотографа, он посетил Иссык-Кульскую и Нарынскую области.

«Приятно чувствовать, когда ты сам принимаешь непосредственное участие в развитии туризма. После моей первой «вирусной» серии фотографий Кыргызстана, которая также появилась на CNN и Lonely Planet (три года назад), республику добавили в список 10 стран для посещения. Совпадение? Может быть. Но я видел, что с каждым годом страна становилась все популярнее. Теперь, несколько лет спустя, мы можем видеть, как гораздо больше туристов и фотографов приезжают, чтобы увидеть красоту», — пишет Альберт Дрос.

 

В этом году фотограф провел в селах Кыргызстана около полутора месяцев.

«Для людей, которые не знают: это страна, откуда родом моя девушка Бермет. Каждый раз совмещаю семейное время с осмотром новых мест. Это хороший баланс: с одной стороны, активно исследую и фотографирую, а с другой — отдыхаю с семьей», — подчеркивает иностранец.

 

Отметим, Альберт Дрос сотрудничает с международными журналами и несколькими печатными СМИ, которые издаются в Нидерландах и других странах. Его снимки публиковались в National Geographic, Time, Huffington Post, Daily Mail и других изданиях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204050/
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