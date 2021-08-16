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Общество
Сюжет: COVID-19

В мэрии Бишкека будут стимулировать получивших вакцину. Пока не знают как

Мэрия Бишкека будет стимулировать горожан, получивших вакцину. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, состоялось совещание исполняющего обязанности мэра Бишкека Айбека Джунушалиева по вопросу вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Во время совещания градоначальник напомнил руководителям о персональной ответственности за организацию и проведение вакцинации.

По данным пресс-службы, сейчас муниципалитет разрабатывает механизмы стимулирования горожан, получивших прививку и собирающихся ее получить.

Вице-мэр Виктория Мозгачева отметила инициативу Первомайского акимиата, который совместно с одной из компаний проводит акцию среди вакцинированных по предоставлению скидок на покупку обуви.

После отчета вице-мэра Виктории Мозгачевой градоначальник поручил акимам усилить работу по вакцинации и активизировать информационную кампанию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204026/
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