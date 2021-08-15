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Общество

Ситуация в Афганистане. Посольство Кыргызстана в Кабуле работает штатно

Министерство иностранных дел Кыргызстана внимательно отслеживает события, а также ежечасные изменения в военно-политической ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, посольство КР в городе Кабуле продолжает работать в штатном режиме. МИД КР и дипломаты находятся на постоянной связи с гражданами Кыргызской Республики, временно находящимися в Афганистане, и предпринимают все усилия по обеспечению их безопасности, а также эвакуации на родину.

Напомним, «Талибан» объявил о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани уже заявил, что покинет свой пост. Сейчас делегация радикального движения проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле. Известно, что будет создано временное правительство. Его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны, отмечают СМИ, станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Абдул Гани Барадар.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204023/
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