Взятка прокурора. В Верховном суде сообщили подробности приговора

Верховный суд оставил в силе приговор второй инстанции бывшему сотруднику прокуратуры Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что ранее Иссык-Кульский областной суд освободил А.Н.К. от отбывания наказания, применив пробационный надзор сроком на два года.

В Верховном суде опровергли, что бывшего прокурора оправдали. Постановлением суда приговор второй инстанции в отношении А.Н.К. был оставлен в силе. «Ранее осужденный А.Н.К. просил оправдать его за отсутствием состава преступления. Из материалов дела виновность осужденного А.Н.К. в совершении инкриминируемых ему преступлений установлена и подтверждена», — заявили в суде.

В ВС КР отметили, что вторая инстанция оправдала бывшего милиционера Б.Э., который также проходил по делу, с правом на реабилитацию.

Ранее 24.kg писало о том, что заместителя прокурора Джети-Огузского района полностью оправдали.