22:47
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Общество

Взятка прокурора. В Верховном суде сообщили подробности приговора

Верховный суд оставил в силе приговор второй инстанции бывшему сотруднику прокуратуры Джети-Огузского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что ранее Иссык-Кульский областной суд освободил А.Н.К. от отбывания наказания, применив пробационный надзор сроком на два года.

В Верховном суде опровергли, что бывшего прокурора оправдали. Постановлением суда приговор второй инстанции в отношении А.Н.К. был оставлен в силе. «Ранее осужденный А.Н.К. просил оправдать его за отсутствием состава преступления. Из материалов дела виновность осужденного А.Н.К. в совершении инкриминируемых ему преступлений установлена и подтверждена», — заявили в суде.

В ВС КР отметили, что вторая инстанция оправдала бывшего милиционера Б.Э., который также проходил по делу, с правом на реабилитацию.

Ранее 24.kg писало о том, что заместителя прокурора Джети-Огузского района полностью оправдали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203965/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. Судмедэксперт не смог установить точное время смерти девушки
Поборы для «Биримдика». Бывший председатель ГСБЭП просил снизить сумму штрафа
В Таласе мужчина избил и выгнал жену, забрав троих детей
Дело «Кумтора». Экс-депутат Талант Узакбаев оштрафован на 300 тысяч сомов
Дело «Кумтора». Задержание Темира Сариева политически мотивировано — сторонники
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 до 3 октября
Суд ООН: Преследование Алексея Елисеева организовал лично Алмазбек Атамбаев
Итоги повторных выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» мандаты получила
Изнасилование в Тонском районе. Еще одному обвиняемому оставили в силе приговор
Итоги выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» подала в суд на ЦИК
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
13 августа, пятница
22:47
В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома
22:33
Взятка прокурора. В Верховном суде сообщили подробности приговора
22:16
Когда закончат ремонт улицы Руставели, рассказали в мэрии Бишкека
21:49
ВОЗ начинает новое исследование затяжного течения COVID-19
21:22
Экспорт рыбной продукции за полгода составил почти полторы тысячи тонн