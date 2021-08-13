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Общество

Убийство Лимонти. Обвиняемый пожаловался на угрозы от сторонников покойного

В Первомайском районном суде Бишкека должно было состояться судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

В ходе заседания адвокат обвиняемого Жаныбек Монолбаев заявил ходатайство о переводе Талгата Шамиева из СИЗО-1 Бишкека в СИЗО ГКНБ.

«Ранее по инициативе защиты мой подзащитный был переведен в бишкекский СИЗО-1, поскольку отсутствовала возможность проведения онлайн-заседаний. На сегодняшний день Талгат Шамиев сообщил, что со стороны некоторых людей, связанных с покойным, на него оказывается психологическое и физическое давление. Есть угроза жизни и здоровью Шамиева. В целях обеспечения его безопасности просим перевести его в СИЗО ГКНБ», — сказал Жаныбек Монолбаев.

Адвокат добавил, что заактировать факты давления не получилось, поскольку у обвиняемого могли бы быть проблемы.

Сам Талгат Шамиев сообщил, что у него сложилась конфликтная ситуация со сторонниками Алмазбека Сулайманова.

«Сулайманов был человеком, который пользовался авторитетом в преступном мире. Хотел бы попросить обеспечить мне безопасность, переведя в СИЗО ГКНБ. В администрацию СИЗО-1 я не обращался», — сказал Талгат Шамиев.

24.kg
Фото 24.kg. Обвиняемый по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова Талгат Шамиев

Потерпевшая Алина Юнусова просила отказать в ходатайстве адвоката. «Он знал на что шел. Он убил моего мужа. А то захотел — вышел на связь, захотел — не вышел», — сказала она.

Адвокат потерпевшей Халича Зазазова также выступила против ходатайства обвиняемого. По ее словам, доводы Талгата Шамиева ничем не подтверждены.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998 году члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203943/
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