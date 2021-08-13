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Общество

В Бишкеке открылись Дни культуры России в Кыргызстане

В Бишкеке открылись Дни культуры России в Кыргызстане, проходящие в рамках перекрестного года двух стран. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, начались они концертом «Фольклор — душа России», который прошел в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Его организовали министерства культуры России и Кыргызстана при участии Русского дома в Бишкеке. Перед выступлением артистов провели мастер-класс и выставку изделий российских ремесленников.

На сцене выступили исполнители, представляющие музыкальную культуру различных регионов России. Солистка Государственной филармонии Кузбасса Чылтыс Таннагашева познакомила публику с музыкой и песнями горных шорцев — одного из малых народов Западной Сибири. Этно-коллектив «Йатаган» и солист Башкирского государственного театра оперы и балета Идель Аралбаев исполнили башкирские народные песни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203935/
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