В Национальной филармонии проводятся ремонтные работы

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и первый заместитель министра Союзбек Надырбеков посетили филармонию и ознакомились с проводимыми ремонтными работами.

Сообщается, что полностью отремонтирована подвальная площадь в 700 квадратных метров, которая ранее сдавалась в аренду: помещения освещены, восстановлена система отопления, установлена мебель. Часть обновленного пространства передана новосозданному танцевальному ансамблю, другая часть — для репетиций творческих коллективов.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями установлены пандус, парковка и лифт между этажами.