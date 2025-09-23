11:18
Общество

В Национальной филармонии проводятся ремонтные работы

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и первый заместитель министра Союзбек Надырбеков посетили филармонию и ознакомились с проводимыми ремонтными работами. 

Сообщается, что полностью отремонтирована подвальная площадь в 700 квадратных метров, которая ранее сдавалась в аренду: помещения освещены, восстановлена система отопления, установлена мебель. Часть обновленного пространства передана новосозданному танцевальному ансамблю, другая часть — для репетиций творческих коллективов.

Кроме того, для людей с ограниченными возможностями установлены пандус, парковка и лифт между этажами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344508/
просмотров: 310
